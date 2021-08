Verso l'Incoronazione di Oropa, Biella consegna Sigillo d'Argento al Legato Pontificio

Il Sindaco Claudio Corradino e l'Amministrazione del Comune di Biella hanno accolto in sala Consiglio a palazzo Oropa il Cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio, nominato da Papa Francesco come Legato Pontificio per presiedere il solenne rito della V Centenaria Incoronazione della Madonna d'Oropa che si terrà domani 29 agosto.

Alla presenza del Prefetto di Biella e del Vescovo Roberto Farinella, il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale hanno donato al Cardinale il Sigillo d'argento della Città di Biella.