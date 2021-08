Sagrati diffusi, applausi per il Pontefice al Mercato Coperto di Cossato

Ampia partecipazione al sagrato diffuso di Cossato, ospitato nel Mercato Coperto in via Ranzoni 43 con circa 300 posti a sedere. Presenti sul luogo i volontari della Protezione Civile.

La Santa Messa delle 11 si è svolta in un clima di solenne comunione da parte di persone di tutte le età che hanno partecipato ai canti e alle preghiere della consueta liturgia domenicale. Alle 12 il Santo Pontefice, in collegamento con Tv 2000, è stato accolto dalla folla con applausi ed entusiasmo. Grandi e piccini si sono poi stretti nella celebrazione della Madonna di Oropa, principale punto di riferimento per la comunità cristiana biellese.