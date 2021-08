Sagrati diffusi, a Vigliano Biellese la comunità è riunita al Campo Sportivo per l’Incoronazione di Oropa

Il giorno dell’Incoronazione della Madonna di Oropa è giunto e i fedeli del territorio si sono riuniti nelle diverse diocesi per un momento di aggregazione e comunità. A Vigliano il ritrovo è stato fissato per le 10:30 al campo sportivo, in modo che tutti potessero assistere alla centenaria celebrazione liberi dai vincoli che un luogo al chiuso avrebbe imposto. La comunità ha così assistito alla Santa Messa e all’Incoronazione che, pur nel rispetto delle attuali normative, si è svolta in un clima di libertà e dedizione. “È molto bello essere qui - raccontano i presenti – perché queste sono occasioni uniche nella vita e siamo contenti di vedere la partecipazione di persone di diverse età”.