Sagrati diffusi, a Candelo l’oratorio San Pietro celebra la Centenaria Incoronazione

A Candelo la celebrazione per la V° Centenaria Incoronazione della Madonna di Oropa si è svolta nel giardino dell’oratorio San Pietro che ha offerto la possibilità di usufruire di un ampio spazio all’aperto. La Santa Messa delle 10:30 è stata accompagnata dai cori e dai canti della comunità di fedeli.

Al termine della consueta liturgia domenicale la folla si è divisa: una parte è ritornata verso la propria abitazione, mentre i restanti si sono diretti all’interno dell’oratorio in cui è stato allestito il maxischermo per seguire in diretta l’Angelus del Papa e la successiva Incoronazione.