Biella, fedeli uniti al Duomo per la V° Centenaria Incoronazione della Madonna di Oropa FOTO

Canti e preghiere si sono innalzati nel cuore di Biella nell'assolata mattina di domenica 29 agosto. In una piazza Duomo gremita di grandi e bambini, i fedeli si sono riuniti per celebrare la V° Centenaria Incoronazione della Madonna di Oropa.

Dopo la messa delle 10,30, attraverso i megaschermi installati sia in piazza che all'interno del Duomo, si è potuto seguire in diretta l'Angelus di Papa Francesco e la cerimonia di incoronazione da Oropa. Toccante il momento solenne della posa delle corone sul capo del bambino e della Madonna che i giovanissimi presenti hanno voluto accompagnare con significative bolle di sapone, per far arrivare in alto le loro preghiere.

Proprio davanti all'entrata del Duomo è stato posizionato un "muro" raffigurante le parrocchie del nostro territorio, dove ognuno poteva lasciare la propria preghiera in atto di devozione alla Madonna di Oropa. Tra le voci della piazza traspare una profonda devozione e serenità, le persone si rivolgono alla Madonna con fiducia, lieti della presenza di numerosi giovani alla liturgia.