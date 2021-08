Biella, anche a Cossila San Grato si festeggia l’Incoronazione: ecco le parole di don Giovanni

“Festeggiando l’Incoronazione di Maria in questo modo, non potendo andare ad Oropa, si trascura un vantaggio: quello di mettere insieme più parrocchie che hanno dovuto organizzarsi e preparare tutto il necessario per celebrare questo momento. Questa forse è un’esperienza molto più personale rispetto a trovarsi anonimamente in masse ad Oropa”: così don Giovanni, parroco della chiesa di Cossila San Grato, spiega l’Incoronazione della Madonna d’ Oropa.

Quest’anno si celebra la V° Centenaria che, dal 1620 ricorre ogni 100 anni, l’ultima domenica di agosto, con cadenza regolare, fatta eccezione l’anno scorso a causa del Covid. “Si pensava che si potevano raggiungere 15mila pellegrini invece in questa situazione nei 13 sagrati del Biellese saremo in numeri inferiori – aggiunge don Giovanni - ma più vicini spiritualmente e sentendo di più la comunità a cui apparteniamo”.