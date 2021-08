A Oropa è il grande giorno, si celebra la V° Centenaria Incoronazione della Madonna

A Biella e al Santuario di Oropa è tutto pronto per l’attesa solenne cerimonia della V Centenaria Incoronazione della Madonna d’Oropa prevista per oggi, 29 agosto. In vista di questo evento che ai fini della sicurezza è contingentato a 1.500 presenze, si rendono necessarie le chiusure di alcune strade di accesso al Santuario.

Il programma prevede alle 10 la Santa Messa; a seguire la sacra effigie sarà portata sul piazzale della Basilica Superiore con Angelus di papa Francesco in diretta su TV 2000 da Piazza San Pietro (ore 12) e solenne rito dell’Incoronazione della Madonna di Oropa presieduto dal legato pontificio (ore 12.15).

Queste, invece, tutte le infoviabilità previste per la giornata odierna: l’ordinanza prevede la sospensione della circolazione veicolare dalle ore 6.00 alle ore 18.00 (e comunque sino al termine della manifestazione) in via Santuario d’Oropa, dalla località Cave del Favaro verso Oropa e interesserà anche tutta l'area adiacente al Santuario alla quale si potrà accedere unicamente con i pass rilasciati dal Santuario stesso. La sospensione riguarderà anche gli autobus di linea che faranno capolinea nel piazzale antistante le Cave. Inoltre l’ordinanza prevede divieti di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, dalle ore 2 del 29.8 nelle seguenti strade:

•Via Santuario d’Oropa, area limitrofa al Prato delle Oche

•Via Brucco, stalli segnati a terra, lungo la via

•Strada Canal Secco Antico, area di sosta del cimitero

•Strada alla Teleferica, area alla base della Funivia

•Via Santuario di Oropa, aree adibite alla sosta attorno alla Basilica Nuova, fino alla zona senza uscita inclusa

•Area di sosta adiacente alle Funivie

•Via Brucco, area cubettata a lato dell’ingresso laterale Basilica vecchia

•Area di sosta denominata Busancano

Si ricorda che in ogni parrocchia sede del Sagrato si potrà partecipare alla Messa nella fascia oraria tra le 10 e le 11 e che al termine della Messa, ogni Sagrato si collegherà poi con Oropa per dare la possibilità a tutti di vivere i momenti della cerimonia dell’Incoronazione. Il collegamento comincerà verso le 12.

Non è possibile avvicinarsi al luogo della solenne cerimonia senza pass nominativo rilasciato dal Santuario, quindi si invita a non recarsi al Santuario se sprovvisti di tale pass.