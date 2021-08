A Netro il Sagrato per la V° Centenaria Incoronazione di Oropa FOTO

Presso il salone polivalente di Netro il Sagrato ha riunito le parrocchie di Donato, Netro, Colla di Netro, Vagliumina, Graglia e Muzzano. A celebrare la funzione delle 11 Padre Davide Di Pasquali insieme a don Luigi Pedrazzo e don Paolo Dall’Angelo.

Alla presenza di numerosi fedeli, debitamente distanziati per attenersi alle normative anti Covid-19 in vigore, si è potuto assistere alle celebrazioni trasmesse in diretta da Oropa tramite il maxischermo installato nel locale. Presente anche il coro parrocchiale per accompagnare la funzione. Ad organizzare la giornata la Pro Loco di Netro, aiutata da Alpini e Protezione Civile.