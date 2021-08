Donato: Interventi agli alpeggi “Nell’ottica di riqualificare la nostra montagna”

Nell’ottica di ripristinare i collegamenti ai principali alpeggi di Donato, l’amministrazione comunale ha fatto eseguire interventi di ripristino della sede stradale.

Cavanna, Giassit e Gre saranno presto nuovamente raggiungibili in auto, dopo che le piogge degli ultimi anni ne avevano logorato le strade finora agibili solo con mezzi agricoli.

Con un investimento congiunto tra Comune di Donato e Unione Montana Comuni della Valle Elvo, entro qualche settimana gli alpeggi saranno nuovamente raggiungibili anche in auto.

Il Sindaco Desiree Duoccio ha dichiarato: “Sono stati fatti lavori essenziali per agevolare il lavoro dei nostri malgari che utilizzano ancora molto gli alpeggi comunali”.

I lavori sono iniziati l’anno scorso all’arrivo del contributo europeo per il piano di sviluppo rurale con la quale è stata sistemata la parte bassa della strada comunale Pian Bres. “Ma avevamo preso accordi con i nostri allevatori per sistemare anche la parte alta” aggiunge Duoccio “così abbiamo provveduto a stanziare 11mila euro per il ripristino definitivo”.

Duoccio ha spiegato: “Sempre nell’ottica di riqualificare la nostra montagna, ci siamo aggiudicati un fondo statale di 181mila euro con cui risistemare il tetto di un alpeggio” Con quel che avanza dai lavori, verranno fatti dei lavori di consolidamento di alcune strade del paese.