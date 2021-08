A Campioni sotto le Stelle si può vincere la divisa ufficiale del Milan

Sono già oltre 200 i ticket gratuiti prenotati per assistere alla serata di martedì 7 settembre (alle 21) di Campioni sotto le Stelle con ospite il mister del Milan Stefano Pioli che dialogherà in compagnia del giornalista Alessandro Alciato.

All’ingresso in piazza del Battistero sarà possibile assicurarsi, al costo di 5 euro, un biglietto per l’estrazione di un premio speciale: la nuova maglietta del Milan. L’intero ricavato sarà devoluto in beneficienza all’associazione di promozione sociale Vianin Vianino.

Per ulteriori info: https://www.comune.biella.it/news/campioni-sotto-stelle-cala-tris-martedi-7-settembre-arriva-mister-stefano-pioli

Per prenotare i biglietti GRATUITI: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-campioni-sotto-le-stelle-biella-ospita-il-mister-167951420219