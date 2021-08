“In Alto a Casa”: il progetto pastorale per avvicinare i giovani all’incoronazione della Madonna di Oropa

Il servizio di Pastorale Giovanile della Diocesi di Biella ha elaborato il programma di incontri partito il 24 agosto, e che si protrarrà fino a domani 29 agosto, dedicato ai ragazzi dai 16 anni in su. A partecipare circa 120 giovani tra i 17 e 25 anni, provenienti dalle varie parrocchie biellesi, che si sono ritrovati tutti i giorni con l’obiettivo di prepararsi alla V Centenaria Incoronazione della Madonna di Oropa.

Intitolando il percorso “In Alto a Casa”, si è voluto fare un chiaro riferimento alla “Casa” come luogo di accoglienza, dove gli adulti hanno scambiato la loro esperienza e conoscenza con i più giovani.

Evento iniziato il 24 agosto con la festa liturgica di San Bartolomeo e la Santa Messa presieduta dal Vescovo Roberto. Nello stesso giorno la posa della prima pietra dell’erigenda cappellina che verrà terminata domani, domenica 29.

Mercoledì 25 il percorso è proseguito con un incontro introspettivo intitolato “Il cuore di Oropa è Maria, per conoscere un po’ meglio lei e le tante provocazioni che lancia ai giovani d’oggi: vocazione, femminilità, affettività,...”

Giovedì 26 i ragazzi hanno affrontato la tematica “Davanti ad una madre si apre il cuore e si condividono gioie e fatiche su tematiche “quotidiane” quali ad esempio lavoro, servizio e ambiente/creato”.

Venerdì 27 i ragazzi si sono ritrovati a Pollone per assistere allo spettacolo teatrale itinerante su Beato Pier Giorgio Frassati a cura di “Storie di Piazza” e per un momento introspettivo per un esame di coscienza e le confessioni nel parco di Villa Ametis.

Nel pomeriggio di oggi, sabato 28, i ragazzi verranno ospitati in coppia presso varie famiglie di Biella, a seguire è prevista la Veglia a Pollone per la memoria liturgica di Sant’Agostino.

A chiudere il percorso devozionale domani, domenica 29, la salita ad Oropa per assistere al secolare gesto dell’Incoronazione della Madonna di Oropa.

Tra le voci dei giovani, veri protagonisti di questo cammino, Alessandro, studente universitario di 23 anni: “Mi sento un privilegiato perché ho avuto la possibilità di vivere questo momento, che capita ogni cento anni, nel pieno mia giovinezza, ho potuto partecipare a tutte le attività, compresa la cerimonia dell’incoronazione di domenica”

Alessandro continua raccontando: “Ho trovato molto coinvolgente lo spettacolo teatrale itinerante dedicato al Beato Pier Giorgio Frassati. Gli attori sono stati molto bravi e ci hanno trasmesso emozioni molto forti. A Villa Metis c’è stato un momento di raccoglimento in preparazione delle confessioni, abbiamo potuto parlare oltre che con i religiosi, anche con laici con cui è stato più facile trattare alcune tematiche”.

Ma cosa si porta dentro da questa esperienza? “Ho una devozione particolare per la Madonna Nera di Oropa, alla quale ogni biellese è molto legato, questo è il motore che mi muove. Ho imparato molte cose a livello spirituale e questo mi dà voglia di andare avanti con il mio percorso. Anche la cappellina che abbiamo aiutato a costruire, sarà per sempre il simbolo del nostro viaggio. In più ho fatto molte nuove amicizie con i ragazzi delle altre parrocchie, che era anche uno degli obiettivi del percorso”.

Ad intervenire anche Beatrice, 21 anni futura insegnante: “Vivo nell’oratorio di Cossato da 2 anni e in estate svolgiamo sempre numerose attività caritative, lavori semplici per cui tutto il ricavato è destinato ai poveri. Questa settimana mi ha dato modo di mettermi in ascolto di altre voci ed altre esperienze e mantenere un legame con la Diocesi di Biella. Racchiude tante opportunità diverse, incontrare altri oratori, parrocchie e giovani, recuperare amicizie”.

Tra le testimonianze portate quella che ha trovato più bella è stata quella del primo giorno di Madre Luisa: “Si è aperta con noi parlando della sua esperienza in maniera attiva e vispa, si sentiva il suo “parlare vero” e la disponibilità di mettersi in piazza.”

L’esperienza ha molto arricchito Beatrice: “In oratorio siamo abituati a fare tante cose, ad essere concreti, questa è stata un’ottima occasione per ascoltare, una formazione pre oratorio come arricchimento per avere cose nuove da dire ai giovani”.