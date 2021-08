A Valdilana parte il primo tour gastronomico sulle due ruote

Al via, domenica 5 settembre, il primo Motogiro Gastronomico della Valdilana, un tour sulle due ruote attraverso le realtà e le specialità locali. La manifestazione è incentrata sulle vespe e le moto storiche ma saranno accettati anche i modelli più recenti.

Il ritrovo delle 9, a frazione Molinengo in località Soprana, a Valdilana, prevede l’accreditamento dei partecipanti, la colazione e il ritiro di alcuni gadget, per la precisione una maglietta e della farina prodotta localmente. Partenza alle 10:30.La prima tappa, prevista per le 11/11:30, è la degustazione di vini prodotti dall’azienda agricola di Stefano Vampari. Successivamente, intorno alle 12/12:30, è previsto un aperitivo all’Ecomuseo ex Mulino Susta con possibilità di assistere al funzionamento della macchina per la macina della farina.

Il tour si conclude alle 13/13:30 a frazione Baltigati con un pranzo facoltativo e la premiazione. Al momento i premi sono ancora in fase di definizione. Per informazioni e preiscrizioni chiamare Romina al 347.9073720 oppure Massimo al 335.8234010.