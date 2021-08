Con l’ultima proroga del decreto sostegni bis al 31 di agosto della moratoria dovuta alla pandemia, il fisco riprende dal 1° settembre prossimo l’attività di riscossione delle cartelle e la notifica di pignoramenti. Anche gli Enti Locali riattiveranno le operazioni di recupero derivante dalle ingiunzioni dirette o tramite i concessionari locali. Si tratta in totale 60 milioni di atti e si prevede che, data l’entità, saranno scaglionate nel tempo tenuto conto degli atti più vicini alla prescrizione. Accanto alla ripartenza delle notifiche riprenderà il blocco dei pagamenti ai fornitori dello Stato che si trovano in situazione debitoria, con l’eventuale pignoramento presso terzi dei loro crediti compresi gli stipendi. Oltre le cartelle ci sono anche le rate sospese comprese quelle delle rottamazioni: se non pagate, dovrebbero decadere dal beneficio.

Una grande quantità e diversità di scadenze che creerà non solo problemi finanziari ma anche di interpretazione a chi in questo anno e mezzo ha potuto “dimenticarsi” dei debiti tributari degli anni pregressi. Se da un lato dobbiamo pensare alle ulteriori difficoltà anche psicologiche che si presenteranno in questo grave periodo sanitario ed economico, è pur vero che si tratta di provvedimenti che riguardano debiti fiscali pregressi che sono diventati esecutivi e quindi soggetti al recupero coattivo e che l’erario farà in modo che l’esigibilità non si prescriva. Considerato che già oggi i crediti tributari sono 1.000 miliardi, di cui però quasi il 90% sostanzialmente inesigibili per fallimenti, decessi, atti esecutivi infruttuosi, somme sospese e non dovute, la ripresa della riscossione, per una certa percentuale andrà ad aumentare il “magazzino crediti”.

La pandemia ha eroso per molti italiani il reddito disponibile e la notifica di debiti fiscali provocherà nuove difficoltà. A parte i debiti che scadevano tra 8 marzo scorso e il prossimo 31 agosto con la possibilità quasi automatica di rateazione, per gli altri, senza prevedere altre proroghe, possibili ma non auspicabili, sarà necessario concedere dilazioni significative sui tributi scaduti, senza aggravi pesanti di sanzioni e interessi. Pretendere di incassare tutto e subito significa per una discreta quantità di crediti renderli di fatto inesigibili. I contribuenti potranno altresì, per le irregolarità di versamenti utilizzare il “ravvedimento operoso” con sanzioni ridotte o adeguarsi alle lettere di “compliance” per le irregolarità da controllo automatico dell’agenzia delle entrate. Non dimentichiamo nel frattempo le imposte sulle dichiarazioni dell’anno 2020.