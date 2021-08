Biella virtuosa: Guadagnate 4 posizioni nello Studio sui Pagamenti CRIBIS

Biella si dimostra una delle provincie più affidabili quando si tratta di rispettare le scadenze relative ai pagamenti. A darne notizia è lo Studio sui Pagamenti effettuato da CRIBIS, aggiornato al 30 giugno 2021, in cui Biella guadagna ben quattro posizioni passando dalla 22esima alla 18esima.



CRIBIS è una società appartenente al gruppo CRIF, azienda globale specializzata in sistemi di informazione creditizia, e si occupa di servizi per la gestione del credito commerciale e lo sviluppo del business.



Le aziende biellesi dimostrano quindi di essere un polo di grande professionalità nel rispetto delle scadenze dei pagamenti verso i fornitori.