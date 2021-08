Un’altra tragedia in montagna, morto un pastore (foto di repertorio)

Si sono concluse le operazioni per il recupero del corpo dell'escursionista precipitato al Passo del Cingino, Antrona Schiera. Dopo diversi tentativi infruttuosi da parte dell'elicottero del Sagf, è intervenuta l'eliambulanza dell'Emergenza Sanitaria Piemontese che ha prelevato la salma dell'uomo e ha proceduto a consegnarla alle autorità di Polizia Giudiziaria.

Ancora un intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese in Val Troncea, comune di Pragelato, dove un pastore di origini extracomunitarie è stato rinvenuto incosciente sul sentiero. Sul posto è stata inviata l'eliambulanza dell'Emergenza Sanitaria Piemontese la cui equipe sanitaria ha constatato il decesso dopo vari tentativi di rianimazione cardiocircolatoria. In attesa dell'autorizzazione alla rimozione l'elicottero è tornato operativo, mentre la salma è stata affidata a una squadra di tecnici sopraggiunta da terra che si sta occupando del trasporto a piedi verso valle dove verrà consegnata ai Carabinieri per le operazioni di Polizia Giudiziaria.