L'imprendibile 'banda degli alberghi' colpisce per la settima volta in Valle d'Aosta

Banda degli alberghi colpisce per la settima volta in Valle d'Aosta

Nulla finora han potuto le indagini di prassi: visione delle videocamere di sorveglianza, acquisizione di eventuali testimonianze, intensificazione delle pattuglie soprattutto di notte.

I carabinieri di almeno quattro caserme valdostane non sono ancora riusciti a mettere le mani sulla cosiddetta 'banda degli alberghi' che da meno di un mese scorribanda sulle strade di montagna a caccia di casseforti e cassette di sicurezza depositate negli hotel. Dopo i 'colpi' a Cervinia, Antey e La Thuile (almeno questi sono quelli conosciuti e regolarmente denunciati) i quattro ignoti scassinatori vestiti di nero e muniti di passamontagna si sono spostati la notte scorsa a Courmayeur per far visita all'hotel Bouton d'Or.

Sono entrati comodamente dall'ingresso principale, verso le 3,10; il portiere notturno però si è accorto della loro presenza e quasi contemporaneamente i ladri si sono accorti della sua: fuga precipitosa dalla stessa via di accesso e la banda si è dileguata nella notte.

Allertati subito dal portiere i carabinieri di Courmayeur sono arrivati pochi minuti dopo, ma era già tardi.