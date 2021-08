Escursionista ferito recuperato dal Soccorso Alpino sul Monte Orsiera

Intervento complesso del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del personale dell'Emergenza Sanitaria Piemontese in Val Chisone (To) per soccorrere un escursionista 84enne infortunatosi sulle pendici del Monte Orsiera. L'allarme è stato lanciato da alcuni escursionisti che, intorno alle 14, hanno trovato l'infortunato che presentava ferite ed escoriazioni varie nei pressi delle Bergerie del Chardonnet verso quota 2350 m.

A causa del maltempo l'eliambulanza ha depositato l'equipe 150 m di dislivello a valle dell'infortunato, in seguito ha trasportato una squadra di tecnici del Sasp a valle del rifugio Selleries. Il ferito è stato raggiunto e stabilizzato dal personale sanitario dell'Emergenza Sanitaria Piemontese e dalla squadra Sasp elitrasportata in quota, poi imbarellato e trasportato verso valle da un'altra squadra arrivata via terra. Dopo aver raggiunto il Rifugio Selleries, l'uomo è stato caricato su un mezzo privato e condotto alla strada asfaltata dove lo attendeva l'autoambulanza per l'ospedalizzazione.