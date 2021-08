In data odierna la squadra dei Vigili del Fuoco di Arona è intervenuta alle 14.30 a Paruzzaro all’imbocco dell'autostrada A26 direzione Gravellona per incidente stradale.

Arrivati sul posto si procedeva a mettere in sicurezza l'area del sinistro e si procedeva a estrarre uno dei tre feriti che era incastrato in una delle due autovetture coinvolte. Tre feriti in totale, trasportati all'ospedale di Borgomanero. In posto anche due ambulanze del 118 di Arona e due auto della Polstrada di Romagnano.