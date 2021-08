Nei suoi ultimi attimi di vita è riuscito ad accostare l'auto che stava guidando per poi accasciarsi sul volante, in preda ad un malore. Un passante, notando la scena, ha tentato di rianimarlo in attesa dei soccorsi ma per l'uomo, colpito da infarto, non c'era più nulla da fare. Su disposizione del magistrato la salma di Savino Mancin è stata affidata ai famigliari.

I funerali avranno luogo a Sordevolo lunedì, 30 agosto, alle 15.30 partendo dalla Chiesa Parrocchiale.