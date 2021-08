Bioglio. Festino a base di droga interrotto dai Carabinieri

È finita male la serata organizzata da quattro giovani all’interno dell’abitazione di proprietà di uno di loro, a Bioglio, sorpresi dall’arrivo dei Carabinieri.

La scorsa notte, nel transitare per le vie del paese, durante un normale giro di perlustrazione, una pattuglia di militari provenienti dalla Stazione di Mosso si era insospettita a causa dei forti rumori provenienti da una casa ubicata alla periferia del centro abitato. Avvicinatisi per verificare cosa stesse succedendo, gli operanti sono stati “investiti” dal forte e caratteristico odore di sostanza stupefacente in fumo. Immediata la decisione di chiedere rinforzi alla Centrale Operativa di Biella per poter approfondire la situazione.

La conseguente perquisizione svolta dagli operanti con l’ausilio di altre due autoradio provenienti dai Comandi di Bioglio e Cossato, ha permesso di sorprendere quattro persone intente a fumare spinelli e di rinvenire altri 20 grammi di droga, tra hashish e marijuana, occultati all’interno dello stabile.

La droga è stata sottoposta a sequestro e per i quattro consumatori scatterà una denuncia alla Procura della Repubblica di Biella.