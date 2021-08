Ieri pomeriggio, intorno alle 16,30, un uomo del '79 a bordo di un monopattino e in evidente stato di ebbrezza, nella sua corsa si è schiantato contro un'auto in transito in via Lamarmora. La dinamica dell'accaduto è stata rilevata dagli agenti della Polizia Locale che hanno sequestrato il mezzo e avviato le procedure di rito per stabilire le responsabilità.