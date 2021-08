I luoghi della devozione - Biella, Oropa, Valle Elvo e Serra

Parti alla scoperta dei santuari biellesi! Costruiti nel verde in splendide posizioni panoramiche, i santuari alpini di Oropa e Graglia e i luoghi devozionali tra le dorsali della collina morenica più lunga d’Europa, promettono un'esperienza spirituale, artistica e culturale indimenticabile.

Giorno 1: visita al centro storico di Biella: si parte da Biella Piano con la visita al Duomo, al Battistero romanico, alla Chiesa della SS. Trinità, alla basilica rinascimentale di San Sebastiano con l'elegante chiostro, per poi salire con la funicolare al borgo medioevale di Biella Piazzo che conserva l'impianto medievale originario con le strette vie lastricate e la centrale Piazza Cisterna, a breve distanza dalla quale si può ammirare la Chiesa di S. Giacomo (esterni). A breve distanza, la zona intorno al vicolo del Bellone ospitava il ghetto ebraico; la sinagoga, oggi non utilizzata per il culto, è visitabile con un calendario di aperture periodiche.

Nel pomeriggio, a breve distanza dalla città di Biella si raggiunge il Santuario di Oropa, inserito in un grandioso scenario alpino a 1.200 metri di quota, e considerato il più importante luogo di culto mariano dell’arco alpino. Inserito nel circuito dei Sacri Monti di Piemonte e Lombardia, dal 2003 il complesso del Santuario e Sacro Monte di Oropa è tutelato dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità. Visita al complesso santuariale e al Sacro Monte, al Museo dei Tesori, e al Cimitero Monumentale.

Giorno 2: visita al Santuario di Graglia e alle cappelle Sacro Monte inserite al suo interno. E' possibile raggiungere il colle di San Carlo con la sua chiesa, ideale punto di arrivo del progetto del Sacro Monte di Graglia rimasto incompiuto, anche a piedi, con una salita di mezz'ora lungo il sentiero B2. Il dislivello è di 200 mt circa, a tratti scosceso, ma all'imbocco del sentiero, dietro al Grand Hotel, è possibile sperimentare l'eccezionale fenomeno dell'eco endecasillabo. Trasferimento a Netro per ammirare la chiesa cimiteriale di Netro, raro esempio di architettura romanica conservato nel Biellese (solo esterni). Da Netro si raggiunge Donato e di qui Mongrando, percorrendo una delle caratteristiche dorsali della Serra, la collina morenica più grande d'Europa. Da Mongrando si prosegue verso Zubiena dove si può ammirare la parrocchiale di S. Nicolao con l'imponente campanile, il cui caratteristico profilo domina lo skyline della Serra. Da qui, con una breve deviazione si raggiunge Sala Biellese dove si incontrano il Santuario della Madonnina e l'adiacente casa dell'eremita (esterni). Si raggiunge quindi Magnano per la visita al Monastero di Bose (verificare accessibilità) e alla Chiesa di S. Secondo, uno dei rari esempi di romanico nel Biellese (esterni); il pomeriggio può terminare con una visita al ricetto di Magnano che, seppur fortemente rimaneggiato, conserva le tracce della struttura originaria. Si prosegue verso Cerrione (Chiesa di S. Giovanni Battista in posizione dominante a fronteggiare il Castello), Verrone (Chiesa di S. Lorenzo, Cappella delle Grazie e Cappella di S. Rocco), Benna (Chiesa S. Pietro e Chiesa S.Maria delle Grazie) Sandigliano (Chiesa di S. Antonio al Torrione che custodisce all'interno affreschi del XV sec. attribuiti al Maestro del Cristo della Domenica ma non è visitabile) e Gaglianico (piccolo oratorio di S.Rocco con affreschi del De Bosis, non visitabile).

COSA PUOI FARE DURANTE IL TUO SOGGIORNO:

GRAGLIA – SANTUARIO

Il Santuario dedicato alla Madonna di Loreto vide susseguirsi numerosi architetti fra cui Pietro Arduzzi e Bernardo Vittone.

GRAGLIA – ECO ENDECASILLABO (ESPERIENZA)

Lungo il sentiero che dal Santuario di Graglia conduce a S.Carlo, ha luogo uno dei fenomeni acustici più antichi e affascinanti che si conosca.

SALA BIELLESE - SANTUARIO DELLA MADONNINA

Fu eretto nel XVIII secolo attorno ad un pilone votivo che reca un affresco di Gaspare di Ponderano datato 1494, raffigurante l'Annunciazione.