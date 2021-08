Ancora posti disponibili per l'Incoronazione della Madonna, maxi-schermo al polivalente di Massazza

Ancora posti disponibili per assistere all'Incoronazione della Madonna di Oropa domani mattina presso il polivalente "Filippo Tirati" di Massazza. L'evento è organizzato dalle parrocchie di Benna, Massazza, Verrone e Villanova Biellese, in collaborazione con i rispettivi Comuni. Il programma prevede la Santa Messa a Benna alle 9,30, a Verrone alle 10,30 e non alle 11 come di solito e a Massazza alle 18,30. E presso il polivalente di Massazza sarà attivato un collegamento con Tv-2000 per seguire l'evento dopo l'Angelus del Papa alle 12. Per partecipare è necessario telefonare ai numeri 3403540037 Cinzia, 3663940785 Don Paolo, 3404780844 Giordana e 0155821476 casa parrocchiale di Benna.