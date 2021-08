Buoni spesa e contributi a Viverone, il Comune tende la mano alle famiglie in difficoltà

Il comune di Viverone assegna buoni spesa e contributi per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche in attuazione del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73, art. 53 comma 1, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.

Sono destinatari della misura i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e quelli in stato di bisogno, secondo le condizioni stabilite nella Delibera di Giunta n. 81 del 18.08.2021, in collaborazione con il Consorzio C.I.S.A.S. di Santhià, il cui dettaglio è contenuto nell'avviso del Sindaco scaricabile dal sito del Comune di Viverone: http://www.comune.viverone.bi.it/.../articolo77023016.html

Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola domanda, dal 27 agosto 2021 al 15 settembre 2021; Il modulo di richiesta è reperibile presso l'Ufficio Servizi Sociali del comune negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30) o sulla pagina dedicata del sito del Comune di Viverone (http://www.comune.viverone.bi.it/.../articolo77023016.html) cliccando su "MODELLO DOMANDA". Le domande verranno processate in ordine di arrivo, fino ad esaurimento fondi.