Biella: Mercato del lavoro e una strana sindrome

Dopo la pausa estiva, che sembra quasi aver nascosto con il sole e le vacanze i problemi che ci affliggono, tra pochi giorni riparte in pieno la stagione con tutte le sue problematiche e rebus da risolvere. Tra gli aspetti più importanti della nostra vita, il lavoro è quello più determinante per la sicurezza di un individuo, per la crescita di una famiglia, per la stabilità personale, l'ambizione ecc. Tra le varie sindromi che affliggono le persone, che potenzialmente potrebbero essere abili al lavoro, notiamo, su segnalazione di alcuni imprenditori, quella del "scappa lavoro che io arrivo" o " serietà non ti conosco", ovvero quella strana tendenza a non prendere sul serio il lavoro anche quando l'offerta è seria, ben remunerata e con prospettive future.

Teniamo a precisare che, per contro, ci sono moltissime persone intraprendenti e serie, ma esiste una fascia (in aumento) che annovera tanti elementi con scarsa propensione all'impegno ed al lavoro. Molti imprenditori da noi intervistati hanno dichiarato in maniera unanime le stesse cose. A partire dal fatto che in questo momento storico post covid, con tutte le difficoltà del caso, molte aziende non trovano mano d'opera, passando poi alla casistica, dove, di fronte ad una offerta di lavoro, arrivano una miriade di curriculum inviati senza nemmeno leggere l'offerta e pertanto senza obiettivi e ambizione di base, per qualsiasi mansione venga proposta l'offerta.

Altro caso ricorrente, riguarda il fatto che, chi invia il curriculum, normalmente non risponde nemmeno al telefono, quasi a dire.. "Io ho cercato, il mio compitino l'ho fatto e qui finisce". Ad uno stadio più avanzato, dopo un colloquio, e nella fortunata ipotesi di trovare dei candidati, si riscontra il poco interesse all'argomento lavorativo, e, a detta di tutti gli imprenditori, spesso il candidato non si fa più trovare per un ulteriore colloquio o, meglio ancora, adduce scuse tipo "mi spiace ho trovato un altro lavoro, una proposta che avevo avuto prima di incontrarla".

Vogliamo ovviamente pensare che non siano tutti cosi e ne siamo certi, ma il moltiplicarsi di episodi di questo tipo non è edificante, specialmente in un momento in cui la situazione economica e il mondo del lavoro, presentano enormi incertezze.