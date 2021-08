Valle San Nicolao: Ripresi i lavori sullo Strona e per la riqualificazione del manto stradale

A Valle San Nicolao sono in ripresa i lavori sul torrente Strona dopo l’alluvione di ottobre 2020, congiuntamente all’inizio dell’intervento in frazione Pizzaglia per la sistemazione del tratto di strada ceduto. Sempre sul versante frazioni è giunta a conclusione la sistemazione della viabilità nelle frazioni Strona, Bertola e Molino Filippo che, oltre al manto stradale, ha ora anche un nuovo ponticello. In fase di avvio anche la costruzione del bagno per disabili al cimitero e il collegamento del riscaldamento della palestra comunale alla rete a metano.



Sul bando regionale destinato all’aumento della popolazione nei comuni montani la prima cittadina Marica Elena Cerrone è ottimista: “Sono molto positiva a riguardo, il nostro è un paese con pochi abitanti di cui molti anziani e spero che questa iniziativa possa portare nuove persone”.