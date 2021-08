A Mezzana si concludono gli interventi di sistemazione delle strade

Nel comune di Mezzana Mortigliengo, molto attivo sul fronte dei lavori, sono stati ultimati gli interventi di asfaltatura in via Sant’Antonio e frazione Alberto congiuntamente all’ampliamento del tratto di strada che collega il Municipio al circolo CSEN. A breve verranno sistemati i paracarri che porteranno al completamento definitivo della sistemazione stradale.

È ormai prossima la data di pubblicazione del bando regionale per il ripopolamento dei Comuni montani: “L’iniziativa è sicuramente buona – commenta il primo cittadino Alfio Serafia – ma bisognerebbe cogliere l’occasione per dedicare alcune risorse al sostegno dei servizi. Ci sono molte cose da sistemare o migliorare, per esempio le buche sulle strade provinciali e i servizi di trasporto che collegano i Comuni ai centri urbani vicini. È molto importante essere preparati a dovere se si intende accogliere dei nuovi abitanti”.