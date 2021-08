Partita la stagione del Teens Basket Biella

È iniziata ieri sera al Forum con il primo di tre giorni di test ‎la stagione sportiva di serie C Gold del Teens Basket Biella Zeta Esse Ti. Agli ordini del nuovo coach Marco Cardano quasi tutti i giocatori che faranno parte del roster allestito dal general manager Roberto Martinotti. Tra le new entry il play Simone Rinaldi, i pivot Renè Bertrand e Daniele Perino e due "aggregati", l'esterno classe '99 Simone Carnaghi e l'ala del '97 Kamal Ouro Bagna. Nei prossimi giorni la società deciderà se firmarli per chiudere così il roster con due pedine giovani e di sicuro talento.

Il Teens ha riaccolto dopo un anno di stop il play Rodolfo Guelpa e l'ala Gregorio Alberto, entrambi protagonisti della doppia promozione dalla serie D alla C Gold. La fase di preparazione vera e propria inizierà lunedì e prevede ‎fino al 19 settembre sedute tecniche al Forum e atletico-fisiche al centro sportivo Pralino di Sandigliano e alla palestra Spazioforma di Biella.

Saranno 12 le squadre al via della C Gold: oltre al Teens in campo Casale, le torinesi Ginnastica, Kolbe e Don Bosco Crocetta, Serravalle, Savigliano, Rivarolo, Arona, Ciriè, Chieri, Collegno.

Questo il roster del Teens Basket Biella Zeta Esse Ti per la stagione 2021/2022‎ di serie C Gold. Play maker: Mattia Dotti, Rodolfo Guelpa, Simone Rinaldi. Guardie: Andrea Bergamaschi, Simone Carnaghi (aggregato), Gianluca Cena. Ali: Martino Maffeo, Gregorio Alberto, Niccolò Cerri, Kamal Ouro Bagna (aggregato). Ali/pivot: Alberto Vercellino, Renè Ndzie Bertrand, Daniele Perino, Edoardo Angelino.