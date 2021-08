Mongrando, Filoni: "A disposizione il polivalente per il confronto pubblico Patelli-Azzolina"

Come ho già dichiarato pubblicamente sul profilo social del giornalista de “il Biellese” Roberto Pietrobon che si era reso disponibile a moderare il dibattito, comunico che la mia Amministrazione è disponibile a concedere gratuitamente il salone del centro polivalente di Mongrando per tale confronto.

Nei prossimi giorni attiverò gli uffici del comune per prendere contatto con le rispettive segreterie delle parlamentari biellesi per concordare, in base ai loro e ai nostri impegni, la data migliore per svolgere il confronto che mi piacerebbe potesse avvenire prima dell’inizio del prossimo anno scolastico.