Dopo un anno di pausa per l'impossibilità di organizzarlo per l'emergenza Covid, torna il Mercato Europeo a Biella, giunto alla 11° edizione. Le date in calendario per l'evento “I Giardini d'Europa 2021”, sono venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 settembre. Circa un centinaio gli espositori che vi prenderanno parte, oltre a un 10% di operatori locali se interessati a prendervi parte. Cornice dell'evento saranno sempre i giardini Zumaglini e aree limitrofe (piazza Vittorio Veneto e Viale Matteotti).

Organizzatrice della kermesse come sempre Fiva Ascom. "Ormai è diventato un evento storico – commenta Michelangelo Trotta della Fiva - un appuntamento sentito, come la fiera di San Rocco a Cossato. E' occasione per promuovere la città e il Comune farà di tutto per coinvolgere anche le attività locali". L'anno passato la manifestazione era stata messa inizialmente in calendario in aprile, quindi a novembre, ma in entrambi i casi si era deciso di annullarla per difficoltà organizzative legate alla pandemia.