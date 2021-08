“Camminare, Pellegrinare”: La conferenza spettacolo sulla Via Francigena

Un progetto lungo 3 anni quello di Filippo Arcelloni, che domenica 29 agosto lo vedrà protagonista nella conferenza spettacolo “Camminare, Pellegrinare” alle 21 nella piazza del Comune di Roppolo.

L’incontro è stato organizzato da Slowland Piemonte, Cartavera e il Comune di Roppolo, partner della serata l'Associazione Movimento Lento.

Nel 2020 Arcelloni ha effettuato il cammino per la Via Francigena dal Passo del San Bernardo a Roma, documentando attraverso interviste, video e immagini, il suo viaggio.

Il 2021 lo vede impegnato nei 45 giorni di cammino per la Via Francigena del Nord, dove ad ogni tappa si ferma per la conferenza spettacolo “Camminare, Pellegrinare” che ha preso vita grazie al materiale raccolto.

Obiettivo finale nel 2022, la creazione di una rete culturale della Via Francigena, attraverso i contatti attivati negli anni del cammino.

Per lo spettacolo viene richiesta una gentile offerta.