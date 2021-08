È stata accompagnata in Pronto Soccorso la giovane di 18 anni rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto a Gaglianico. Secondo la prima ricostruzione si sarebbero scontrati, per cause da accertare, un'auto condotta da un'anziano e un motorino guidato dalla giovane.

Proprio quest'ultima ha riportato escoriazioni e graffi agli arti; danni al veicolo, invece, per la persona alla guida rimasta indenne. Sul posto anche i Carabinieri.