È andato avanti il presidente emerito Edoardo Gaja, il dolore di Fulcheri: “Alpino vero, ha insegnato tanto”

Un grave lutto ha addolorato le penne nere biellesi: è morto il presidente emerito Edoardo Gaja.

A darne notizia la stessa sezione ANA di Biella con un post sulla propria pagina Facebook: “Edoardo 'Dado' Gaja Genessa è andato avanti”. Poche righe ma intrise di grande dolore. Infatti, in pochi minuti, il post è stato inondato di brevi messaggi e commenti di cordoglio e condoglianze alla famiglia. Gaja, 82 anni, è stato il decimo presidente della sezione biellese dal 2001 al 2012 e ha raccolto lo "zaino" dal suo compagno di banco e di amicizia Franco Becchia.

“Dado ha dedicato la sua vita all'Associazione di Biella: ci ha messo il cuore e l'anima – confida commosso il presidente dell'ANA Biella Marco Fulcheri – Se oggi siamo nella sede di via Ferruccio Nazionale il merito è totalmente suo: fu lui che si lanciò in questa impresa e non possiamo fare altro che ringraziarlo. Ha sempre dato l'esempio a tutti: un Alpino vero che tanto ha insegnato, in primis al sottoscritto da cui ho avuto l'onore di raccogliere lo 'zaino' nel 2012. Aveva un grande cuore, disponibilissimo verso chi aveva difficoltà. Ci stringiamo al dolore della sua famiglia”.

Non sono ancora noti, al momento, i funerali.