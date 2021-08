Biella, sprofonda l'asfalto davanti alla stazione dei treni

Ha destato non poca preoccupazione il buco che si è formato davanti alla stazione San Paolo di Biella. A segnalare l'accaduto ieri sera il vicesindaco Giacomo Moscarola sui suoi canali social: “Vengo avvisato di uno sprofondamento dell’asfalto davanti alla stazione dei treni. Vado a vedere ed effettivamente vi era una situazione di pericolo. Immediatamente chiamo la nostra Protezione Civile che in pochi minuti, grazie a due volontari, mettono in sicurezza l’area. Grazie ragazzi”.