Andorno Micca in lutto per la morte del commercialista Luciano Sella (foto di repertorio)

Dolore nel paese di Andorno Micca per la scomparsa di Luciano Sella: aveva 88 anni. Per anni è stato apprezzato e stimato commercialista. Volto attivo nella comunità, aveva anche svolto il ruolo di revisore dei conti in Comune.

Il Santo Rosario verrà recitato questa sera, alle 18.30, nella chiesa parrocchiale di Andorno; sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati all'Impresa Funebre Mosca, domani, 28 agosto, alle 10.30.