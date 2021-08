In occasione della V centenaria Incoronazione, il francobollo dedicato al Santuario di Oropa

Il patrimonio artistico e culturale italiano: emissione di un francobollo dedicato al Santuario di Oropa.

Il Ministero emette il 29 agosto un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Patrimonio artistico e culturale italiano” dedicato al Santuario di Oropa, con un valore della tariffa B. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta 40 x 48 mm; formato stampa: 40 x 46 mm; formato tracciatura: 47 x 54 mm.; dentellatura: 9 effettuata con fustellatura; colori: cinque.

Tiratura trecentomila esemplari Foglio: ventotto esemplari Bozzettista: Maria Carmela Perrini La vignetta raffigura una veduta del Santuario di Oropa con la maestosa cupola della Basilica Superiore, delimitata, in alto, dalla statua della Madonna di Oropa e dal logo del quinto centenario della sua incoronazione. Completano il francobollo la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B”. Sarà possibile acquistare la cartolina con il francobollo e l’annullo filatelico e il folder Domenica 29 agosto dalle ore 13 alle 19 nella sala Frassati del Santuario di Oropa.