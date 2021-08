Borriana: Il gruppo Fratelli d'Italia interroga il Sindaco sulla sicurezza stradale

Il Gruppo Fratelli d'Italia di Borriana ha presentato al Sindaco una interrogazione che così recita:

Oggetto: Sicurezza stradale perimetro comune di Borriana

premesso

- che l'art. 142 del 30/04/1992 nr. 285 e successive modifiche stabilisce i limiti

per le strade nei centri abitati;

- che gli enti proprietari possono fissare limiti di velocità minimi e limiti di

velocità massimi;

- che il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia è stato contattato dagli abitanti di Borriana preoccupati per la loro sicurezza;



interroga il sindaco e l'assessore competente

- quali sono i provvedimenti adottati per tutelare l'incolumità delle persone e garantire la sicurezza della circolazione con auto che sfrecciano come se fossero in autostrada;

- perché la polizia locale non controlla i veicoli che attraversano il territorio comunale?

Si richiede risposta orale e scritta.