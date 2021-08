Integratore alimentare Reduslim a supporto della dieta dimagrante: come funziona?

Tra i numerosi prodotti disponibili sul mercato degli integratori per dimagrire hanno fatto la loro comparsa le compresse Reduslim - supplemento alimentare composto da ingredienti naturali che si propone come coadiuvante per la dieta dimagrante nella lotta contro i kili di troppo.

Ma come funziona esattamente Reduslim? Quali sono gli eccipienti, i tempi e le dosi di somministrazione? Scopriamo insieme tutto quel che bisogna sapere in questa recensione approfondita.

A cosa serve Reduslim? Eccipienti e benefici

Alla base del numero crescente di persone sovrappeso sta non solo il lavoro, che nella maggior parte dei casi è caratterizzato da situazioni di sedentarietà. Anche le cattive abitudini alimentari, che spesso si tendono a giustificare con la mancanza di tempo e la fretta pressoché costante, sono nemiche della linea e del peso forma.

Una dieta basata su cibi precotti o preparati in locali adibiti alla ristorazione, soprattutto nel caso dei fast-food, sul lungo periodo può portare a un livello di sovrappeso che può risultare difficile da ridurre.

Ecco perché, quando ci si rende conto di aver superato una certa soglia, è bene correre ai ripari tempestivamente, chiedendo consiglio a un nutrizionista o un dietologo. Questi sarà sicuramente in grado, dopo un’attenta analisi, di consigliare un regime alimentare dimagrante adattato alle esigenze individuali, oltre a una serie di esercizi motori.

Si tratta, in buona sostanza, di misure alle quali è possibile affiancare anche l’assunzione di un integratore alimentare naturale. La sua funzione dovrebbe essere quella di fungere da supporto alle funzioni metaboliche dell’organismo, durante il calo ponderale del peso, proprio come avviene con l’assunzione di Reduslim.

Tra i principi attivi di origine naturale ce ne sono alcuni che spiccano in particolar modo.

Accanto ad ingredienti ormai noti a livello internazionale per le possibili proprietà di supporto al calo ponderale, la formula di Reduslim può contare anche su eccipienti innovativi. È questo il caso dell’estratto di Garcinia Cambogia, utilizzata in particolar modo per la sua azione sui livelli di colesterolo presente nel sangue. Troviamo anche l’estratto di Alga Bruna, impiegato per i principi attivi che aiutano a preservare la regolare funzione della tiroide e dei processi metabolici ad essa correlati.

Completano la formula di Reduslim non solo l’estratto di Semi di Guaranà e le Bacche di Acai, note per le proprietà di supporto al sistema digestivo, ma anche l’estratto delle Foglie di Tè Verde, conosciuto fin dall’antichità per il suo potere antiossidante.

Reduslim ha controindicazioni o effetti collaterali?

Questo supplemento si presenta in capsule racchiuse in pratiche confezioni facili da trasportare e portare con sé.

Dal momento che non si tratta di un presidio medico, per il suo acquisto non occorre avere la ricetta medica.

La somministrazione dell’integratore alimentare è molto semplice. Basta ingoiare la quantità di capsule più adatta alle vostre esigenze, secondo quanto indicato nel bugiardino all’interno della confezione, con l’aiuto di un bel bicchiere d’acqua.

Per quanto riguarda le controindicazioni e gli eventuali effetti collaterali, occorre tenere a mente che la formula di Reduslim contiene ingredienti di sola origine vegetale.

Questo non solo non lo caratterizza come un vero e proprio medicinale, ma è anche, e questo è il vantaggio, un valore aggiunto rispetto alla tollerabilità del prodotto, che risulta ben sopportato dal metabolismo. Ciò nonostante, soprattutto nei soggetti che hanno presentato reazioni allergiche a uno qualsiasi dei suoi eccipienti, è bene consultarsi con il proprio medico curante prima di iniziare la somministrazione di Reduslim.

In qualunque caso va ricordato che si tratta di un integratore che va tenuto fuori dalla portata dei bambini, oltre al fatto che sarebbe opportuno non assumerlo durante gli stati considerati “interessanti”, come la gravidanza o l’allattamento al seno.