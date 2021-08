In attesa di scendere in campo per i primi incontri amichevoli della stagione, sono ufficiali i numeri di maglia per la stagione 2021/22. Si va dalla #7 di Jacopo Soviero alla #44 di Steven Davis, due numeri storici per Pallacanestro Biella indossati in passato da Matteo Soragna e Reece Gaines. Conferme per Bertetti (#8), Vincini (#16) e Pollone (#20), mentre Luca Infante si rimpossessa del #10, il numero che ha indossato nelle sue tre stagioni in rossoblù. Di seguito ecco tutti i numeri ufficiali: #7 Jacopo Soviero

#8 Gianmarco Bertetti

#10 Luca Infante

#11 Carlo Porfilio

#12 TJ Cromer

#16 Luca Vincini

#20 Matteo Pollone

#35 Luca Loro

#36 Alessandro Morgillo #44 Steven Davis