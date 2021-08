Pichetto: Solidarietà a Mule' "momento delicato, clima di odio non ammissibile"

Il linguaggio d'odio in ogni sua forma va sempre condannato con forza da parte di politica e istituzioni: dobbiamo tutti sentire la responsabilità di unirci per difendere la civiltà dei rapporti. Il momento è' delicato e questo clima di odio crescente non è ammissibile. Lo dichiara il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, a seguito degli attacchi rivolti a Mule' nell'articolo di Massimo Fini pubblicato oggi sul Fatto Quotidiano.