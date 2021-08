A 45 anni dalla morte Biella e la Polizia rendono onore a Francesco Cusano

Mercoledì 1° settembre la Polizia rende onore al vice questore aggiunto Francesco Cusano, Medaglia d'Oro al Valor Civile e vittima del terrorismo, nel 45° anniversario della sua uccisione da parte delle Brigate Rosse.

In un contesto di rigorosa sobrietà, alle 11.30, presso il cippo evocativo sito in Largo Cusano, all'interno dei Giardini Zumaglini, sarà deposta una corona d'alloro, con la benedizione del vescovo di Biella Roberto Farinella. Alla cerimonia saranno presenti le massime autorità di Biella e provincia, la vedova del funzionario Giuseppina Porcaro e il figlio Massimo, vice questore della Polizia di Stato in quiescenza.