"La provinciale Cerrione verso Ivrea come una pista" Un lettore scrive

Egregio Direttore,

ben conscio che la presente segnalazione produrrà l’effetto del solletico, tuttavia vorrei rendere di pubblica conoscenza quello che tutti sembrano ignorare.

Vi invito a percorrere durante i fine settimana, in particolare di domenica, la strada che da Cerrione sale verso Ivrea e transitare per il Comune di Zimone; ma state attenti, non tanto agli animali selvatici, i quali ignorano ovviamente il codice stradale, ma a quei perfetti cretini e beoti che al contrario dovrebbero benissimo sapere che esistono regole precise le quali sono state create ricordando loro che esiste anche una responsabilità precisa nei confronti di chi invece le tiene bene in considerazione.

Al di là dei sarcastici commenti, le sottolineo un particolare che potrebbe essere di pubblica utilità: un piccolo controllo su veicoli che circolano senza revisione del mezzo, sulle assicurazioni, sulle marmitte irregolari, sul fatto che le righe di mezzeria e sul rispetto di tante piccole altre cose che dovrebbero essere fatte. Mi permetto di osservare che forse la presenza di una pattuglia delle forze dell’ordine qualsiasi, un piccolo intervento saltuario e non continuo, a lei sembrerebbe una idea fuori luogo ?

La saluto cordialmente e la ringrazio per l’attenzione.