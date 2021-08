Cinema Biella: Spettacolo delle 21 fast and furious. Una lettrice scrive

Egregio Direttore, al cinema o, mio marito e mio nipote di 13 anni. Controllo green pass. Quello di mio nipote non è, ancora, valido. Mancano 3 ore alla validità dei 15 gg post vaccino.

È colpa nostra, non ce ne siamo accorti. Proviamo a chiedere per favore, che arriviamo da lontano, da Cigliano, niente. (Altrimenti veramente non avremmo fatto tutti quei km e saremmo andati il giorno dopo) ci dice che non si prende la "responsabilità". (Responsabilità di far entrare 3 vaccinati)





Proviamo a dire che mancano solo 3 ore, non 3 giorni e ci risponde "no no- è come se non l'avesse fatto!" in tono sprezzante.

In quel momento ci rendiamo conto che si, non potevamo vedere il film tutti insieme, che si è vero che il ragazzo di 13 anni vaccinato, per 3 ore, non è potuto entrare ed è stata una svista nostra.. burocraticamente in ragione, ma umanamente è stato veramente aberrante. Imbarazzante quanto un signore davanti a un ragazzo di 13 anni, di fatto vaccinato da 14 giorni e 21 ore- non si sia rivolto a lui dicendo "mi dispiace, vorrei ma non posso". Oppure "dai torna domani ti aspettano i pop corn gratis (è un esempio ovviamente ma funziona per togliere e stemperare l'imbarazzo del momento) Sarebbe stata una risposta gentile, empatica. Risposte che io e mio marito, abituati a lavorare con i ragazzi di quella fascia d'età, avremmo dato. Invece, così solerte nella sua veste di responsabile controllore di green pass tutto d'un pezzo ci ha fatto segno di spostarci per far passare altra gente (anche se di spazio ce n'era abbastanza) e di uscire.

È assurdo come mille decisioni prese "dall'alto" in questi ultimi tempi siano così condizionanti nella vita di tutti noi mettendoci l'uno contro l'altro. Sia dalla parte di chi lavora e si deve destreggiare in questo marasma burocratico, sia l'utenza. Sarò sincera, a noi non piace fare polemiche, anzi, quindi sono uscita con mio nipote.





Mio marito, per una volta- complice anche questo ultimo assurdo anno - ha deciso di salutare rivolgendosi a lui con lo stesso suo atteggiamento.





...E si, è vero che ancora una volta non abbiamo ragione, ma ci siamo sentiti un po' meglio quando Lui si è preso da mio marito in modo più colorito un "va a quel paese" molto fast uscendo molto furious.