Caprile: Al termine i lavori in frazione Chiesa

Quasi al termine i lavori di sistemazione dell’impianto idrico in frazione Chiesa a Caprile, duramente colpita durante l’alluvione di ottobre 2020. In programma anche l’intervento di asfaltatura in frazione Centro.



Nel frattempo, si avvicina la data della pubblicazione del bando della regione Piemonte in favore del ripopolamento delle piccole realtà montane. L’opinione del sindaco Stefano Ferrian è positiva ma realista allo stesso tempo: “Può essere un’iniziativa interessante – commenta il primo cittadino – ma, a mio avviso, richiederà alle persone che vogliono trasferirsi un minimo di creatività. Per cambiare completamente vita c’è bisogno di un progetto che coinvolga anche la sfera lavorativa”.