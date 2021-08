Pronti i contributi statali per la messa in sicurezza idrogeologica del territorio di Zubiena

Approvato il progetto di fattibilità con i relativi interventi, il Comune è riuscito ad aggiudicarsi il primo dei due contributi disponibili per l’ammontare totale di 617.500 euro.

Sono 13 gli interventi programmati: ponte fonte Sciupin, strada comunale Parogno, ponte Riale della Valle, via Pietro Micca, vecchia strada provinciale, ponte sul torrente Olobbia, strada di accesso al depuratore, passerella pedonale, ponte cascina Moie, fontana solforosa e relativa via, guado riale della Valle e strada di accesso, ponte ex strada provinciale.

Il Sindaco Davide Basso ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto, questo è un grande passo per la manutenzione del nostro paese. Stiamo già lavorando per ottenere un ulteriore contributo per continuare i lavori di manutenzione necessari al nostro paese, ad esempio quelli rimasti da effettuare a casale Montano dopo la frana del 2014 e qualche strada verso i versanti a rischio idrogeologico”.