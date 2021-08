Cristina Patelli: "Disponibile ad un incontro pubblico con Azzolina"

La sfida dell’ex ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina a un dibattito pubblico sul tema della scuola ha ricevuto una risonanza mediatica che mi ha sorpreso e non poco. Ovviamente sono disponibile al confronto con la parlamentare dei 5 stelle, certa che il suo operato da ministro non abbia affrontato i problemi atavici del mondo della scuola e le esigenze di studenti e famiglie. E che l’amarezza degli italiani per quanto da lei fatto sia evidente e assodato storicamente. L’enorme numero di docenti precari che, anche quest’anno, saranno necessari per completare gli organici nelle classi, dimostra quanto dico e dice la Lega in materia di problemi atavici che la sua gestione non ha minimamente affrontato né risolto. Sul tema dei banchi a rotelle, sorvolo per rispetto nei confronti della pazienza dei cittadini. Detto ciò, quindi, attendo dettagli per definire la sede e le modalità di questo duello politico, nella certezza che comunque sia l’azione politica in Parlamento e sul territorio a definire la qualità del proprio operato e non certo qualche dichiarazione ad effetto davanti a telecamere e giornalisti, cui riconosco il diritto di cronaca e di critica nell’interesse di un dibattito proficuo per la democrazia.