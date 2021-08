Wool Experience, Perle di Lana in arrivo a Miagliano

Tra fine agosto e inizio settembre la lana torna protagonista del programma “Wool Experience” creato dall’Associazione Amici della Lana, con i due appuntamenti di “Perle di Lana“ del 29 agosto e 12 settembre. Due pomeriggi a Miagliano, tra chiacchiere e lana per creare insieme e lavorare in compagnia, pensato per tutti gli amanti della lana, dei ferri e dell’uncinetto.

Grazie alla disponibilità di Linda Allegra sarà possibile infatti imparare ad usare i ferri circolari impostando un cappellino, Linda inoltre potrà seguire e consigliare le più esperte per il lavoro che si vuole realizzare. Se la giornata sarà bella si potrà lavorare a maglia godendosi il sole di agosto in un luogo ricco di storia tessile, altrimenti si potrà utilizzare un ampio spazio coperto dove trascorrere delle piacevoli ore. Info, quote di partecipazione e prenotazioni: WhatsApp 3491133441 Il programma “Wool Experience” è un progetto sostenuto da Fondazione CR Biella, con il patrocinio del Comune di Miagliano, la Provincia di Biella e ATL Biella. Per saperne di più sui prossimi appuntamenti si può consultare il sito web https://www.amicidellalana.it/wp/ o seguire la pagina FB @amicidellalana.

Il programma non terminerà il 26 settembre, come annunciato, ma ci sarà una propaggine nel mese di ottobre. Il 29 agosto protagonista assoluta sarà Linda Allegra con la sua abilità nel creare capi d’abbigliamento con i ferri circolari, mentre il 12 settembre l’appuntamento con la lana sarà triplo: al mattino si feltrerà con Marielle Dumiot con un progetto voluto da Anffas e aperto e ai disabili e alle loro famiglie, Digital Agility di Cityfriend https://www.cityfriend.it/digital-agility/. Prenotazioni sul sito di ATL https://www.atl.biella.it/evento-dettaglio/-/d/progetto-digital-agility-visite-guidate-accessibili-passeggiando-al-rifugio-degli-asinelli

Nel pomeriggio del 12 settembre sarà possibile scoprire la lana sucida autoctona e la sua possibilità di utilizzo con Nigel Thompson alle h. 15.00 e a seguire si impareranno i principi del lavoro a maglia con i ferri circolari guidati da Linda Allegra. E’ possibile acquistare la lana di Aquilana, selezionata e curata dal Consorzio miaglianese e colorata all’Aquila, in occasione dell’incontro sia del 29 agosto che del 12 settembre. Altre opportunità di incontro saranno le Passeggiate con l’autore, il primo incontro di settembre sarà il 5 con Franco Grosso e Renata Lodari con il libro Il Devoto Cammino dei Sacri Monti.

Visto i successo dello spettacolo di Didì Garbaccio nell’anfiteatro P408 saranno presentati anche altri due nuovi spettacoli della Compagnia Storie di Piazza aps: il 18 settembre, debutterà Ad Alta Voce monologo di Roberta Correale, il 25 settembre Malamore, ma l'amore no, con Noemi Garbo, Oriana Minnicino e Luisa Trompetto, spettacolo presentato nei giorni scorsi in Provincia di Siena in occasione di un importante Festival. Altre interessanti occasioni di incontro e cultura saranno fornite dalle passeggiate legate al progetto Gal e dedicate alla pietra e all’acqua, mentre viene rinviata in ottobre, a causa di un ritardo nella consegna dei materiali, l’inaugurazione del plastico che rappresenterà l’antica ferrovia miaglianese a scartamento ridotto, chiusa nel 1958.

A settembre ci sarà anche un momento dedicato agli orti condivisi, Orticolando, per il programma Benessere&Benstare in collaborazione con l’associazione Harambee e altri produttori del territorio. I dettagli del programma saranno forniti al più presto. https://ortidelbiellese.it/ Come tutte le domeniche pomeriggio, anche domenica 29 agosto e seguenti dalle 14.30 alle 18.30, sarà possibile scoprire, grazie ad un operatore della Rete Museale Biellese, alcuni spazi dell’ex Lanificio Botto e visitare la mostra permanente “Fuori dal gregge” e quella di “Rete d’arte”, curata dai ragazzi del Liceo Artistico G. Q. Sella di Biella, nel rispetto delle norme vigenti. Informazioni amicidellalana@gmail.com