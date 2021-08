Cena in Bianco a Graglia, appuntamento a “Ca’ di Celeste e di Rosa”

Sabato 28 agosto alle 20 avrà luogo a Graglia l'ormai tradizionale Cena in bianco a “Ca' di Celeste e di Rosa”, in via del Canale 3,

Ad accogliere i partecipanti sarà il Casolare del 1600 che ha dato i natali ad una famiglia di agricoltori e costruttori biellesi che hanno operato in tutta Europa. L'ampio cortile consente lo svolgimento dell’evento all'aperto. Ciò permette la partecipazione senza il Green Pass, sarà richiesto il rispetto delle altre norme anti covid vigenti.

Per partecipare ognuno dovrà esser vestito in bianco e portare una vivanda (anche bevanda) da spartire con gli altri.

“Vestire in bianco per la simbologia del colore. Il colore bianco, come ci insegna la fisica, è l'insieme di tutti i colori ma è anche il colore della pace, dell'universalità e del­l'accettazione dell'altro come amico e non come nemico. È il colore della luce, in contrasto con le tenebre”.

La partecipazione è gratuita e prevede la prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni i numeri sono: dott. Giuseppe Campra 339 .5405 600 - Piergiuseppe Zanotto 015 259 3649.