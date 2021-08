"Amianto", il nuovo lavoro di Luca Stecchi e Valeria Rossi

"Fermarmi e ascoltare è il mio modo per prendere la rincorsa e far sì che le emozioni che sono dentro di me diventino parola scritta, letta, cantata, vista.

Dal 2015 ad oggi ho scritto più di 500 poesie e molti libri, ho realizzato video e audio-libri. Le mie emozioni sono diventate le emozioni di chi ho incontrato sul mio cammino: tra le gioie dell'amicizia e la rabbia per la perdita di una persona cara. Tra lo stupore che nasce di fronte alla natura e l'intimità di un amore.

"Amianto" nasce da un'esperienza personale e parla di respiro. Il respiro è vita ma, quando il respiro viene a mancare per colpa di una polvere , che cosa rimane?

Forse solo:

"momenti, che sono attimi di una vita istanti imprigionati nella memoria dei ricordi".

Amianto è dedicata alle vittime di questa terribile malattia e a mio padre Vilmer che ne è stato colpito nel 2018. Quest’opera raccoglie le parole di mio papà una sorta di testamento e di monito a non dimenticare.

Il progetto amianto nasce per dare voce a chi voce non ne ha più, coinvolgendo persone note nel campo della cultura e del canto

Spero che il mio messaggio possa interpretare il pensiero delle tante persone che hanno sofferto e soffrono ancora per le conseguenze di scelte sbagliate, superficialità e malafede di chi avrebbe potuto evitare tante sofferenze e che sia per chi non c’è più una carezza nell’anima".