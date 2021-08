Soccorso Alpino impegnato in tre interventi a salvaguardia di escursionisti

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno effettuato 3 interventi in Valle Po (Cn). Intorno alle 8 del mattino una persona è stata evacuata dal rifugio Quintino Sella al Monviso dove aveva accusato un malore. L'operazione è stata condotta con l'utilizzo dell'eliambulanza dell'Emergenza Sanitaria Piemontese. In seguito, intorno alle 11.30, un escursionista è caduto lungo il sentiero tra il Lago Superiore e il Pian del Re, comune di Crissolo. Sul posto è stata inviata nuovamente l'eliambulanza la cui equipe ha proceduto con la stabilizzazione, il recupero e l'ospedalizzazione del paziente. Infine, intorno alle 12, la seggiovia di Pian Munè, comune di Paesana, ha subito un guasto con due persone a bordo verso la metà superiore dell'impianto. È intervenuta una squadra di tecnici Sasp che, via terra, ha raggiunto il seggiolino bloccato e calandosi lungo il cavo della seggiovia ha raggiunto i passeggeri e li ha calati illesi al suolo.